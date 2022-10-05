Лайнеры авиакомпании NordStar начали летать между Сочи и Абаканом

5 окт. 16:37

Российская авиакомпания NordStar приступила к выполнению полетов по маршруту Сочи - Абакан (республика Хакасия), - сообщила пресс-служба сочинского аэропорта.

Рейсы на самолетах Boeing 737-800 из Сочи будут выполняться по вторникам и субботам, из Абакана - по средам и воскресеньям, авиасообщение между городами будет осуществляться в рамках программы субсидирования региональных авиаперевозок, - передает "Интерфакс".

Ранее полеты между этими городами другими авиакомпаниями не осуществлялись, - уточнили в пресс-службе сочинского аэропорта.

Напомним, аэропорт Сочи - пятый в стране по количеству обслуживаемых пассажиров, по итогам прошлого года его пассажиропоток превысил 11,1 млн пассажиров, став рекордным за всю историю его работы.