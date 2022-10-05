В Дагестане будут совместные турмаршруты со странами Каспия

5 окт. 16:23

Дагестан будет вести разработку туристических маршрутов совместно с прикаспийскими государствами – это позволит реализовать существующий туристический потенциал, - заявил сегодня на II Каспийском экономическом форуме министр по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан Эмин Мерданов.

"Одним из инструментов налаженного сотрудничества может стать реализация совместных туристских проектов, в частности, разработка приграничных этнокультурных, исторических и познавательных маршрутов. Это особенно актуально, учитывая, что все страны региона обладают богатым культурно-историческим наследием, в том числе объектами древней исламской культуры, архитектуры и этнографии", - рассказал он, передает ТАСС.

Наиболее востребованы в Дагестане познавательные маршруты с посещением исторических и этнокультурных объектов, и посредством туризма гости республики знакомятся с ее богатой историей, культурой и этнографией, а также с уникальными народными художественными промыслами.

"Здесь расположено более 6 тыс объектов культурного наследия, в том числе в городе Дербент, отдельные объекты которого с 2003 года включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО", - рассказал он, отметив, что наличие крупных туристских дестинаций на побережье Каспия позволяет при должной проработке создавать и реализовывать перспективные совместные турпродукты с партнерами и формировать новые приграничные турмаршруты.

Дагестан готов к такому сотрудничеству, в том числе к разработке и реализации совместных турпродуктов с зарубежными партнерами.