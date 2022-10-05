Аграриев Северной Осетии поддержат деньгами

5 окт. 16:36

Дополнительная господдержка в размере 128 млн рублей будет выделена аграриям Северной Осетии до конца этого года, сообщил министр сельского хозяйства республики Алан Кусраев.

"Северная Осетия получит 128 млн рублей в виде дополнительной господдержки для аграриев республики. Благодаря этому сельхозпроизводители региона смогут компенсировать до 50% затрат на производство и реализацию пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы", - цитирует Кусраева ТАСС.

Уточняется, что всего из резервного фонда правительства РФ в регионы будет направлено 10 млрд рублей на возмещение части затрат аграриев на производство и реализацию зерновых культур.