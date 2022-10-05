Соцреализм азербайджанских скульпторов вспоминают в музее Востока

5 окт. 16:04

В Государственном музее Востока открылась выставка "Вспоминая социалистический реализм. Станковая скульптура Азербайджана 1940-1950-х годов". На экспозиции представлено десять работ известных азербайджанских скульпторов, специально отреставрированных к выставке специалистами отдела научной реставрации Музея Востока. Все скульпторы, чьи работы представлены на выставке - Пинхос Сабсай, Джелал Каръягды, Фуад Абдурахманов, Гусейн Ахмедов, Эльджан Шамилов - работали в стиле соцреализма, который стал зеркалом эпохи. Выставка продлится до 30 октября 2022 года.