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Парламентарии Ставрополя поддержали военных однодневной зарплатой

Парламентарии Ставрополя поддержали военных однодневной зарплатой

Парламент Ставрополья перечислил однодневный заработок в поддержку военнослужащих и членов их семей, сообщили журналистам в среду в пресс-службе Думы края. Уточняется, что деньги были перечислены в региональный благотворительный фонд.

"Председатель Думы Ставропольского края Николай Великдань и депутаты перечислили свой однодневный заработок в региональный благотворительный фонд по оказанию помощи военнослужащим и членам их семей. К ним присоединились и работники аппарата краевого парламента", - сказали в пресс-службе.

Деньги уже поступили на счет благотворительного фонда. Также отмечается, что парламентарии планируют проводить подобную акцию каждый месяц. Подобную поддержку планируется оказывать ежемесячно.

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