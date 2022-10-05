Кубань предупредили о подъеме рек

5 окт. 16:03

Продолжающиеся в Краснодарском крае сильные дожди могут привести к подъему рек в реках, пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

"В связи с продолжающимися осадками и учетом времени добегания в ближайшие 3-6 часов и до конца суток 5 октября и 6 октября на реках, малых реках и водотоках бассейна реки Кубань ожидаются подъемы уровней воды, местами с превышением неблагоприятных отметок", - говорится в предупреждении.

Наиболее вероятен подъем рек на юго-восточной территории края - Мостовском, Лабинском и Отрадненском районах.