Власти Севастополя объявили конкурс туристических грантов

5 окт. 15:58

В Севастополе стартовал новый грантовый конкурс для предпринимателей, направленный на развитие туристической инфраструктуры, - сообщила начальник управления туризма Лариса Остапенко.

В конкурсе смогут участвовать индивидуальные предприниматели Севастополя и юридические лица. "Размер гранта на один проект будет составлять не более 3 млн рублей. При этом предусматривается софинансирование каждого проекта в размере не менее 30% частных вложений", - отметила Остапенко, передает "АиФ-Крым".

Деньги предусмотрены на создание новых авторских маршрутов и экскурсий, электронных путеводителей по туристическим маршрутам, в том числе мобильных приложений и аудиогидов. Также на них можно будет обустроить туристическую среду для людей с ограниченными возможностями и закупить оборудование для пунктов проката.