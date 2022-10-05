Кремль: Россия должна участвовать в расследовании диверсий на "Северных потоках"

5 окт. 15:41

Российская сторона должна быть допущена до расследования диверсий на "Северных потоках", заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, уточнив, что это относится и к обследованию места происшествия.

"Пока из тех пресс-конференций, которые были в Дании и Швеции, мы слышали настораживающие заявления о том, что исключается какое-либо сотрудничество с российской стороной", - сказал представитель официальной Москвы.

Далее он отметил, что российское руководство будет ждать уточнений на этот счет, так как уверена, что "участие России в обследовании мест повреждений и расследовании произошедшего должно быть обязательным".