Адыгея и Турция в I полугодии удвоили внешнеторговый оборот

5 окт. 15:39

Только за первое полугодие текущего 2022 года внешнеторговый оборот Адыгеи и вырос до $5,6 млн, в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - сообщает пресс-служба республиканского правительства.

С начала текущего года объем турецкого импорта в республику вырос на 14%: поставлялась жесть, оконная фурнитура, столовая посуда, фарфор, изделия из мрамора, - передает "Интерфакс".

Адыгея же экспортировала в Турцию пшеницу, ячмень, рис, гофрированную бумагу, картон, древесный уголь. По итогам первого полугодия 2022 года объем экспорта составил $2,5 млн.