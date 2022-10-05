РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Катар готов поставлять Европе до 15 млн тонн СПГ

Катар готов поставлять Европе до 15 млн тонн СПГ

Если европейские страны по-прежнему будут испытывать трудности с другими источниками энергоресурсов, госминистр энергетики Катара Саад аль-Кааби пообещал стабильно поставлять в Европу 12-15 млн т природного газа из Катара.

"Сейчас мы продаем примерно 5-10 млн т сжиженного природного газа (СПГ). В ближайшие 5-10 лет мы будем крупнейшим продавцом СПГ в мире. 12-15 млн т катарского природного газа будут стабильно поступать в Европу, если ситуация сохранится в нынешнем виде", - отметил Аль-Кааби в ходе конференции Energy intelligence forum в Лондоне, передает РИА Новости.

По словам Аль-Кааби, в Катаре ожидается "огромный скачок производства СПГ": план расширения Северного месторождения в стране включает создание шести линий СПГ, которые увеличат мощности по сжижению газа с 77 до 126 млн т в год.

2275 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео


English version