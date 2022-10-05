Катар готов поставлять Европе до 15 млн тонн СПГ

5 окт. 15:22

Если европейские страны по-прежнему будут испытывать трудности с другими источниками энергоресурсов, госминистр энергетики Катара Саад аль-Кааби пообещал стабильно поставлять в Европу 12-15 млн т природного газа из Катара.

"Сейчас мы продаем примерно 5-10 млн т сжиженного природного газа (СПГ). В ближайшие 5-10 лет мы будем крупнейшим продавцом СПГ в мире. 12-15 млн т катарского природного газа будут стабильно поступать в Европу, если ситуация сохранится в нынешнем виде", - отметил Аль-Кааби в ходе конференции Energy intelligence forum в Лондоне, передает РИА Новости.

По словам Аль-Кааби, в Катаре ожидается "огромный скачок производства СПГ": план расширения Северного месторождения в стране включает создание шести линий СПГ, которые увеличат мощности по сжижению газа с 77 до 126 млн т в год.