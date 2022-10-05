ОПЕК+ переходит к сокращению нефти

В Вене началась встреча стран ОПЕК+, участникам которой предстоит оценить состояние мировой экономики и договориться об уровнях добычи нефти.

По словам главы Минэнерго ОАЭ Сухейля аль-Мазруи, альянс при определении уровней добычи будет придерживаться технического, а не политического решения. "Крайне важно рассмотреть техническую сторону и оценить любые опасения, связанные с экономикой и ее состоянием", - сказал он в интервью информационному агентству Bloomberg.

Ранее агентство, ссылаясь на собственные источники в делегациях ОПЕК + сообщало, что альянс может рассмотреть возможность сокращения производства как на два миллиона баррелей в сутки (б/ с), так и в диапазоне от одного до полутора миллионов б/с. Уточняется, что сокращение добычи может растянуться на несколько месяцев. По данным газеты Financial Times, Саудовская Аравия заинтересована в росте цен на нефть, так как это позволит "разозлить США и помочь России". Также авторы публикации отмечают, что этот шаг спровоцирует Вашингтон на ответные действия и заставит США высвобождать нефти из Стратегического нефтяного резерва страны.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев, ОПЕК+ готовит сокращение квот на нефтедобычу в качестве ответа на падение спроса. "Прогнозируется снижение спроса из-за нарастающих угроз рецессии в экономике многих стран, особенно развитых, и продолжающихся проблем в Китае, связанных с коронавирусными ограничениями, периодически возобновляемыми локдаунами, которые сильно бьют по потреблению нефтепродуктов. Мы наблюдаем уже несколько месяцев, как снижаются цены на нефть. Происходит это очень плавно из-за напряженной геополитической ситуации, в том числе с беспорядками в Иране и проблемами африканских стран, однако основным драйвером, который влиял на цены в последнее время, была именно угроза рецессии", - рассказал он.



"Между тем страны ОПЕК+ хотели бы сохранить цены в коридоре $90-110 за баррель марки Brent. Это комфортный уровень цен для них на текущий момент, в том числе для России. Соответственно, основная цель – остановить снижение котировок и закрепить цены выше $90 за баррель. Для этого вполне рационально с точки зрения общей логики ОПЕК+ сократить добычу на 1-2 млн баррелей. С точки зрения рынка это отчасти символическое действие, ведь страны ОПЕК+ и так сильно не добирают квоты, включая Россию. Скорее это ограничение коснется Саудовской Аравии, ОАЭ, в целом стран Персидского залива, но они тоже сократят добычу несильно. То есть отчасти сокращение квот будет фиксироваться фактической ситуацией, которая сложилась в добыче в рамках ОПЕК+", - обратил внимание Алексей Белогорьев.



Для России квоты ОПЕК+ сейчас не имеют особого значения, поскольку она добывает заметно меньше в силу нефтяных санкций против нее. "С 5 декабря вводится эмбарго со стороны ЕС на морские поставки российской нефти. Помимо этого, по всей видимости, будет принято какое-то решение по потолку цен на российскую нефть со стороны ЕС. Будут дополнительные ограничения на транспортировку и страхование нефтеналивных грузов, которые идут из российских портов. Поэтому для России снижение квоты со стороны ОПЕК+ просто фиксирует текущее положение, а оно будет только ухудшаться, особенно после того, как в феврале начнется эмбарго ЕС на российские нефтепродукты. Основные риски для российского экспорта связаны именно с сокращением спроса на нефтепродукты в ЕС, поскольку сырую нефть проще перенаправить на другие рынки, и ее экспорт относительно стабилизировался, а по нефтепродуктам ожидается серьезная просадка, что снизит нефтедобычу в РФ. Поэтому квоты ОПЕК+ лишь зафиксируют фактическое положение дел", - заключил экономист.