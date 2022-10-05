Президент Кыргызстана и генсек ОДКБ обсудили ситуацию в регионе 

5 окт. 14:38

В Бишкеке состоялась встреча президента Кыргызстана Садыра Жапарова и генерального секретаря Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислава Зася. Об этом сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, передает агентство БелТА.

В ходе беседы стороны подробно поговорили о ситуации в зоне ответственности ОДКБ. Особое внимание было уделено обстановке в Центрально-Азиатском регионе.

Зась рассказал президенту Кыргызстана о работе по подготовке к предстоящим заседаниям уставных органов организации и сессии Совета коллективной безопасности, которые пройдут этой осенью в Армении. Помимо этого, генсек ОДКБ проинформировал главу кыргызского государства о ходе выполнения ряда отдельных поручений Совета коллективной безопасности ОДКБ.