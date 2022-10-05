Гимны России и Беларуси будут звучать на соревнованиях по боксу

5 окт. 14:23

Российским и белорусским боксерам вернули право выступать на международных соревнованиях под флагом своей страны, - сообщается на сайте Международной ассоциации бокса (IBA).

Также российские и белорусские спортсмены смогут услышать гимн своей страны в случае победы на соревнованиях, - передает РИА Спорт.

Напомним, 4 марта IBA запретила российским и белорусским боксерам участвовать в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине, также странам запретили принимать соревнования под эгидой организации на своей территории.