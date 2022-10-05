Иудеи всего мира отметили Йом Кипур

Накануне вечером начался и только что закончился самый строгий и один из важнейших еврейских религиозных праздников – Йом-Кипур – День искупления и прощения. Согласно иудейской традиции, этим праздником завершается Десять дней покаяния, во время которых решается судьба человека на год вперед. Эти дни отсчитываются от Рош а-Шана, еврейского Нового года, и в Йом-Кипур выносится окончательное решение о благосклонности судьбы к человеку в новом году.

Празднование начинается с заходом солнца в десятый день еврейского месяца Тишрей до появления в небе звезд вечером одиннадцатого. Синагогу в этот день зачастую посещают даже евреи, которые не соблюдают другие религиозные традиции. Служба в Йом-Кипур делится на пять частей и длится с утра до ночи с короткими перерывами. В молитвах верующие признаются в грехах, совершенных в ушедшем году. В конце службы в синагогах трубят в шофар. После завершения молитв и поста все собираются на семейный ужин, в котором обязательно присутствуют сладкие блюда.

История праздника восходит к эпизоду Торы: Моисей поднялся на гору Синай и молился, чтобы Бог простил его народ за поклонение золотому тельцу. В день, который впоследствии был назван Йом-Кипур, он вернулся к народу с радостной вестью о прощении.

Одной их древнейших традиций Йом-Кипура является Капарот – ритуал вращения курицы или петуха над головой, во время которого, согласно верованиям, птица вбирает в себя грехи человека. Ритуал завершается жертвоприношением птицы. В наши дни курицу часто заменяют деньгами, которые потом отдают в благотворительные организации или раздают бедным.

Согласно традиции, за день до праздника положено есть много и вкусно, для того чтобы подготовиться к суточному посту, который длится 25 часов и предполагает запрет на употребления воды и пищи, гигиенические процедуры, плотские утехи и ношение кожаной обуви. В Израиле в Йом-Кипур не ходит общественный транспорт и нет авиасообщения.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" президент международной ассоциации Израиль-Азербайджан "АзИз" Лев Спивак, если у христиан Судный день произойдет всего один раз в конце света, то у иудеев он происходит каждый год в день Йом-Кипур.

"В этот день Бог судит наши дела за год и выносит приговор. В этот день принято ничего не делать. Религиозные люди молятся с утра до вечера, люди светские проводят Йом-Кипур по-разному, но тоже придерживаются правил. Большинство людей соблюдают строгий пост, ничего не едят", - рассказал он.

"И еще это большой праздник детей. В Йом-Кипур не работает транспорт, не ездят совершенно никакие машины, поэтому все дети высыпают на велосипедах из домов и свободно катаются по улицам, где хотят и сколько хотят", - добавил президент "АзИз".

"Йом-Кипур – это день молитв и раздумий. Во многом люди обдумывают прожитый год и планируют будущее. Неспроста он наступает после еврейского нового года и очень с ним взаимосвязан. Кстати, считается, что в этот день Бог определяет нашу судьбу на следующий год, в том числе в плане бюджета, но кроме денег, потраченных на празднества – на праздники деньги сверх лимита", - поведал Лев Спивак.

Также он сообщил, что в этом году Йом-Кипур отмечается так же, как и во все предыдущие годы. "Никаких изменений в праздновании Йом-Кипур не бывает. Это многовековая традиция, которая строго соблюдается из года в год без каких-либо изменений", - заключил президент "АзИз".