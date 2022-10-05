В Астане тушили пожар в ЖК "Семь бочек"

5 окт. 13:59

Сегодня днем в центре Астаны вспыхнул пожар в жилом комплексе "Семь бочек", - передает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям казахстанской столицы.

"В 13:34 подразделения ДЧС Астаны, выехавшие по вызову, установили, что произошло загорание утеплителя, обшивки здания и балкона квартиры на предварительной площади 46 квадратных метров. Силами пожарных в 14.08 пожар был ликвидирован", – сообщили в департаменте по ЧС, передает Sputnik Казахстан.

Пожар тушили 25 огнеборцев и 5 единиц техники, к счастью, обошлось без жертв и пострадавших, причина пожара устанавливается.