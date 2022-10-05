Представили Сирии и Израиля поздравили Адыгею со 100-летием региона

5 окт. 13:48

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов встретился с представителями Черкесского благотворительного общества Сирии

и активистами Адыгэ Хасэ аула Кфар-Кама Израиля, которые прибыли в регион для того, чтобы поздравить от имени своих стран республику со 100-летием.

Кумпилов подчеркнул важность позитивного диалога адыгских диаспор с адыгами, проживающими на исторической родине, в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии и Краснодарском крае.

"Очень благодарен нашим гостям. Уверен, что адыги всего мира благодаря своему живому посредничеству в решении экономических, социальных и культурологических вопросов будут и дальше являться надежным связующим звеном между нашими странами", - обратился к гостям Кумпилов.