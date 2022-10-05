Станет ли турецкая карта Troy спасением от санкций для российских туристов?

Турция предложила России для ее туристов свою платежную систему Troy, которая может стать альтернативой российской платежной системе "Мир", - пишет турецкая газета Aydınlık со ссылкой на источники.

Центробанки Турции и России уже проводят "плановые переговоры по вопросам платежей за энергоносители, использования национальных валют, защиты финансовых систем двух стран от санкций и, возможно, создания линии SWAP", глава турецкого регулятора Шахап Кавчиоглу, который "также проявил волю в этом направлении", - отмечает издание.

Если неподсанкционные российские банки принимают турецкую платежную систему Troy или если они открывают счет в турецких банках, работающих в России и получают карту, интегрированную с Troy, российские туристы смогут совершать покупки по этим картам в Турции, и США будет нелегко найти повод для вмешательства, так как система и ее транзакции находятся под прямым контролем Турции, - поведали в Центробанке страны.

Турецкие банкиры также отметили, что для россиян нет ограничений на использование других методов оплаты в Турции, и для них было бы выгодно получить карты Troy как с точки зрения распространения национальной платежной системы Турции, так и с точки зрения непрерывности использования карт в обеих странах, - пишет издание.

Еще один вариант, обсуждаемый банкирами - оплата гостиниц и транспорта из своих стран через онлайн-систему платежей.

Напомним, Troy работает в Турции с 2016 года и была запущена для увеличения объемов безналичных расчетов в стране. В марте 2022 года в обращении в Турции было более 12 млн пластиковых карт Troy.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, решение о внедрении Troy в российских банках может быть принято достаточно быстро – технологически решить этот вопрос несложно.

"Что касается того, что они предлагают – я не знаю точно, но, скорее всего, это будет турецкая карта, но совместимая с нашей. Технологически это возможно. Возможны варианты", - поведал финансист.

Что касается вопроса, станет ли карта Troy гарантией финансовой безопасности российских туристов, этот вопрос Анатолий Аксаков переадресовал турецкой стороне, заверив: российская платежная система со стопроцентной гарантией обеспечивает такую безопасность.

Говоря о возможных рычагах санкционного воздействия Запада на платежную систему, полностью контролируемую турецким финансовым регулятором, глава думского комитета по финансовому рынку отметил, что США в любом случае сможет найти повод для своего вмешательства, хотя система и ее транзакции находятся под прямым контролем Турции: "Жизнь показала, что они что угодно могут, против чего угодно вводить санкции. Все зависит от их прихоти", - посетовал Анатолий Аксаков.