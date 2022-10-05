Сель в Кабардино-Балкарии заблокировал дорогу Кисловодск – Эльбрус

5 окт. 13:16

Селевой поток, сошедший на 59-м км трассы "Кисловодск - Долина Нарзанов - Джилы-Суу - Эльбрус", перекрыл движение транспорта в районе урочища Джилы-Суу Зольского района Кабардино-Балкарии, - сообщает в своем Telegram-канале министерство курортов КБР.

"Сейчас в Джилы-Суу заблокированными остаются 20 человек и 4 автомобиля. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

К месту схода селя уже перебрасывается дорожная техника, в ближайшие часы дорожники приступят к ликвидации последствий стихии.