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Путин поздравил Рахмона с юбилеем

Путин поздравил Рахмона с юбилеем

Президент России Владимир Путин провел переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмона, в ходе которых поздравил его с 70-летием. 
  
"Подтвержден взаимный настрой на дальнейшее всестороннее укрепление российско-таджикистанских отношений", - приводит слова российского лидера пресс-служба Кремля. 
  
Ранее Путин также направил Рахмону поздравительную телеграмму, добавили в Кремле. 
  
Накануне Путин наградил коллегу орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени за "большой личный вклад в укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества между РФ и Таджикистаном, а также в обеспечение региональной стабильности и безопасности".

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