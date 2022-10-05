Путин поздравил Рахмона с юбилеем

5 окт. 13:11

Президент России Владимир Путин провел переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмона, в ходе которых поздравил его с 70-летием.



"Подтвержден взаимный настрой на дальнейшее всестороннее укрепление российско-таджикистанских отношений", - приводит слова российского лидера пресс-служба Кремля.



Ранее Путин также направил Рахмону поздравительную телеграмму, добавили в Кремле.



Накануне Путин наградил коллегу орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени за "большой личный вклад в укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества между РФ и Таджикистаном, а также в обеспечение региональной стабильности и безопасности".