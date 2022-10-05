Освобожденный из тюрьмы гражданин США Бакер Намази уехал из Ирана 

5 окт. 12:58

В среду, 5 октября, гражданин США иранского происхождения Бакер Намази, освобожденный из тюрьмы "по гуманитарным соображениям", покинул Иран. Об этом пишет информационное агентство Fars.

Согласно предварительной информации, сегодня утром он отправился в Оман. Подробностей о местонахождении сына Бакера, Сиамака, которого власти Ирана отпустили из тюрьмы на неделю, не приводится.

Ранее агентство Reuters сообщало, Бакер Намази и Сиамака Намази были осуждены в Иране за "сотрудничество с враждебным правительством". Бакера Намази освободили по медицинским показаниям в 2018 году.