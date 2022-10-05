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Несколько стран Европы перестали принимать карты UnionPay российских банков

Несколько стран Европы перестали принимать карты UnionPay российских банков

Карты китайской UnionPay, выпущенные российскими банками, перестали принимать у туристов в Испании, Чехии и на Кипре. Также проблемы могут возникнуть в Болгарии, пишут "Известия".

В Чехии call-центр KB Bank сообщил, что банкоматы не принимают карты UnionPay любых банков. Банк Ceska Sporitelna пока принимает российские карты UnionPay.

В Испании карты UnionPay не принимают банкоматы Euronet, Kutxabank и ING. В банке Euronet уточнили, что карты, выпущенные некоторыми банками-эмитентами, были заблокированы, они не будут приниматься из-за санкций. Сложности возникают с картами и в ATM Sabadell.

Сбои при приеме карт UnionPay зафиксированы в банкоматах сети JCC на Кипре, call-центр банка поясняет, что карты принимаются, однако введен лимит на снятие наличных: €1,4 тыс в день, между операциями должно пройти несколько часов.

Болгарский DSK Bank с 26 октября намерен прекратить работать с UnionPay, окончательное решение в кредитной организации пока не принято.

Банкоматы в Финляндии с 3 октября не принимают карты UnionPay.

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