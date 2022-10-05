Кадыров поздравил Чечню с 204-летием Грозного 

5 окт. 12:30

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил чеченский народ с 204-летием города Грозного, отметив, что столица республики стала одним из красивейших городов России и олицетворением благополучия всей республики.

"Очередную годовщину Грозный встречает гостей яркими огнями небоскребов, чистыми и ухоженными улицами, проспектами, изысканными архитектурными строениями и самое главное - доброжелательными и счастливыми лицами горожан. Я искренне поздравляю весь чеченский народ, наших гостей и горожан с 204-летием Грозного", - говорится в публикации главы Чечни, размещенной на его Telegram-канале.

Кадыров уточнил, что ежегодно Грозный отмечает свой день рождения открытием новых современных объектов. "Благодаря этому чеченская столица стала одним из красивейших городов России и олицетворением благополучия всей республики", - отметил он.