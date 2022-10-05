В России диагностировали COVID-19 у 23 757 человек 

5 окт. 12:30

В России за последние 24 часа выявили 23 757 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

За минувшие сутки выписаны по выздоровлению 44 694 человека, умерли – 113. Общее число заражения COVID-19 в России на данный момент составляет 21 118 629. Справились с болезнью 20 266 033 жителя страны, скончались – 387 779.

Наибольший суточный прирост зафиксирован в Москве – 2512, Санкт-Петербурге – 1632, Самарской области – 910, Челябинской области – 866, Свердловской области – 782, Московской области – 684, Удмуртской Республике – 639, Пермском крае – 624, Республике Башкортостан – 623, Краснодарском крае – 569.

На Северном Кавказе лидером по приросту инфицированных COVID-19 за сутки является Ставропольский край. За последние 24 часа коронавирус диагностировали у 526 жителей региона. В Карачаево-Черкесии выявили 43 случая заражения, в Дагестане – 37, в Северной Осетии – 32, в Ингушетии – 12, в Чечне – 11, в Кабардино Балкарии – 8.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 619 млн, из них более 6,5 млн человек скончались.