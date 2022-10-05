Выходные в Москве порадуют солнцем

5 окт. 12:10

Главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о погоде в предстоящие выходные, пишет РИА Новости.

"В выходные дни погоду в Москве будет определять область повышенного атмосферного давления. Наиболее комфортная погода будет в субботу, потому что при переменной облачности осадки не ожидаются в течение всех суток", - сообщила она.

Ночью в Москве около плюс 6-8, в Подмосковье - 4-9 градусов тепла. Днем солнце прогреет воздух в столичном регионе до плюс 14-16 градусов.

В воскресенье будет больше облаков, во второй половине дня есть вероятность небольшого дождя. "С севера протянется ложбина, в ней будет лежать фронт. Ночь останется в такой же температуре - плюс 6-8, по области - плюс 4-9. Дневная температура в Москве пониже, за счет большего количества облаков - где-то плюс 13-14 градусов", - поделилась Позднякова.

В выходные в Москве температура воздуха будет выше климатической нормы, отметила она.