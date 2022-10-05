В результате ночного землетрясения в провинции Западный Азербайджан в Иране пострадали по меньшей мере 276 человек. Об этом сообщает иранское государственное телевидение.
Также получили повреждения примерно 200 зданий.
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в районе города Хой в 03:51 по местному времени. Его очаг залегал на глубине 10 км.
При землетрясении на западе Ирана пострадало почти 280 человек
В результате ночного землетрясения в провинции Западный Азербайджан в Иране пострадали по меньшей мере 276 человек. Об этом сообщает иранское государственное телевидение.
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