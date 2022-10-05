При землетрясении на западе Ирана пострадало почти 280 человек 

5 окт. 11:53

В результате ночного землетрясения в провинции Западный Азербайджан в Иране пострадали по меньшей мере 276 человек. Об этом сообщает иранское государственное телевидение.



Также получили повреждения примерно 200 зданий.



Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в районе города Хой в 03:51 по местному времени. Его очаг залегал на глубине 10 км.