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При землетрясении на западе Ирана пострадало почти 280 человек 

При землетрясении на западе Ирана пострадало почти 280 человек 

В результате ночного землетрясения в провинции Западный Азербайджан в Иране пострадали по меньшей мере 276 человек. Об этом сообщает иранское государственное телевидение. 

Также получили повреждения примерно 200 зданий. 
  
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в районе города Хой в 03:51 по местному времени. Его очаг залегал на глубине 10 км.

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