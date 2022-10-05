АТОР: россиянам доступны десятки прямых международных авиарейсов

5 окт. 11:53

Улететь без пересадок из России можно на ряд зарубежных курортов, сообщает АТОР.

Самолеты Nordwind летят на Кубу (Варадеро и Кайо-Коко) и в Венесуэлу (остров Маргарита) в облет Норвегии, Великобритании и Исландии.

Авиакомпания S7 заявила начала летать из Москвы в Стамбул (Турция), стоимость билетов начинается от 35,2 тыс рублей в одну сторону. Также перевозчик начнет летать из Иркутска в Таиланд.

"Аэрофлот" возобновил регулярные рейсы в Египет (Хургада и Шарм-эш-Шейх). Стоимость билета начитается от 29,6 тыс рублей. С 1 октября перевозчик выполняет прямые рейсы в Дубай, билеты - от 38 тыс рублей. Выполняются рейсы в Стамбул, в Дели, в Мале, Баку и Ереван.

Также в октябре начнутся полеты на Сейшелы, билеты от 45,8 тыс рублей в одну сторону. С 9 октября "Аэрофлот" начнет перевозку на Шри-Ланку (Коломбо), в Бангкок и на Пхукет (Таиланд). Со 2 ноября авиакомпания будет выполнять рейсы в Гоа.