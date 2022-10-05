В Агдаме стартовал Азербайджанский национальный градостроительный форум

5 окт. 11:22

Сегодня, 5 октября, при совместном сотрудничестве Программы ООН по населенным пунктам (UN-HABITAT) и Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, а также организационной поддержке Университета АДА в Агдаме начал работу Азербайджанский национальный градостроительный форум: его основные темы – "Цели устойчивого развития" и "Новая городская повестка дня".

В церемонии открытия форума принимают участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.

Азербайджанский национальный градостроительный форум, впервые проходящий в Азербайджане именно в освобожденном от оккупации Агдаме, который собрал свыше 400 человек, в числе которых - более 130 представителей из 44 стран, создаст новую возможность для международного и многостороннего сотрудничества по восстановлению городов, определения проблем с целью преодоления кризисов на городских территориях, а также сыграет роль платформы для обмена знаниями и опытом для обсуждения решений.

Выступая на открытии форума, Ильхам Алиев обратил внимание на то, что Агдам был разрушен до основания не во время активных боевых действий Карабахской войны, а после них, в годы действия режима прекращения огня: оккупанты разобрали жилые дома и другие здания на кирпичи и камни, затем вывезли и продали стройматериалы. Захватчики не стали уничтожать джума-мечеть Агдама лишь по той причине, что использовали ее как наблюдательный пункт.

Ильхам Алиев добавил, что вызовы, стоящие перед Азербайджаном в связи с необходимостью возрождения и Агдама, и всех освобожденных территорий, являются очень приятными вызовами. В этом месяце будет введен в эксплуатацию Зангиланский аэропорт, а к концу следующего года будет полностью восстановлен город Лачин.

Напомним, ранее Ильхам Алиев, выступая в видеоформате на состоявшейся 27 июня в польском городе Катовице 11-й сессии Всемирного форума городов на тему "Изменим наши города во имя лучшего будущего", заявил, что Азербайджан хочет провести одну из очередных сессий Всемирного форума городов и готов к этому.