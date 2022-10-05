Гарибашвили: Грузия выполнит все рекомендации для получения статуса кандидата ЕС

5 окт. 11:04

Грузия намерена выполнить все рекомендации Европейского союза, чтобы получить статус кандидата. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.



"Наша власть подключена и максимально мотивирована, чтобы все 12 рекомендаций были выполнены в кратчайшие сроки", - сказал глава правительства.



По его словам, обязательство о выполнении Грузией всех рекомендаций Еврокомиссии будет главным посланием страны на саммите лидеров Евросоюза в Праге.



Помимо этого, Гарибашвили призвал бойкотирующую работу в парламенте оппозицию принять участие в рабочих группах по выполнению рекомендаций.

"Все двери для всех оппозиционных партий открыты, и сейчас для нас главное обеспечить их подключение", - цитирует его "Sputnik Грузия".

Напомним, на саммите 23 июня лидеры Евросоюза предоставили Украине и Молдавии статус кандидатов на вступление в сообщество. Они также заявили о готовности предоставить статус кандидата Грузии, однако для этого Тбилиси сначала предстоит выполнить 12 условий, которые составила Еврокомиссия, а позже поддержал Евросовет.