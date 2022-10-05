Зарплаты учителей в Казахстане вырастут на 25%

5 окт. 11:19

С января 2023 года в Казахстане будет на четверть увеличена заработная плата учителям, сообщил министр просвещения республики Асхат Аймагамбетов, пишет МИА "Казинформ".

"В разы увеличилась заработная плата педагогов за последние три года. Сейчас средняя заработная плата наших педагогов равна средней заработной плате по экономике. Именно такую задачу мы ставили три года назад. <…> В следующем году в январе дополнительно по поручению Президента будет увеличена заработная плата наших коллег еще на 25%", - рассказал министр во время VII Съезда учителей и работников образования государств-участников СНГ.

Также в Казахстане вводятся доплаты за наставничество, педагогическое мастерство и за степень магистра. "Необходимо поощрять и давать ежемесячные надбавки для коллег, которые получили степени магистра. Увеличились надбавки за проверки тетрадей, классное руководство. Эту работу нам необходимо продолжать", - отметил Аймагамбетов.

Глава Минпросвещения добавил, что в Казахстане законодательно закрепили, что педагоги должны заполнять ежедневно не более двух документов - поурочный план и электронный журнал, учителя избавлены от излишней отчетности.