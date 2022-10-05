Акваторию Анапы закрыли для судоходства

5 окт. 11:08

Из-за проведения СВО и возможных угроз для газопровода "Турецкий поток" в акватории Анапы запретили передвижение судов, - сообщили в Telegram-канале "Кубань 24".

Соответствующее распоряжение было направлено в порт из штаба Новороссийской морской базы. Движение ограничили в акватории около Большого и Малого Утриша.

Напомним, газопровод "Турецкий поток" проходит по дну Черного моря из МО Анапа в европейскую часть Турции. Его протяженность составляет 1,1 тыс км, а проектная мощность - 31,5 млрд кубометров газа в год.