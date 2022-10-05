Боррель назвал примерные сроки принятия восьмого пакета санкций против РФ

5 окт. 10:53

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель поделился прогнозом, согласно которому восьмой пакет санкций против России будет принят до конца недели.

"Мы ранее представили новый пакет санкций. Наши постпреды активно работали вчера ночью, продолжают работу. Надеюсь, что до конца пленарной сессии у нас будет договоренность Совета по новому пакету, предложенному Еврокомиссией", - сказал он в ходе выступления на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.

Ранее сообщалось, что постпреды ЕС проводят в среду заседание в Брюсселе, рассчитывают завершить согласование санкций.