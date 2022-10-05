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По проспекту Мира во Владикавказе снова пошли трамваи

По проспекту Мира во Владикавказе снова пошли трамваи

По исторической улице Владикавказа – проспекту Мира – после ремонта путей снова запустили трамваи, - сообщил начальник отдела транспорта администрации города Роберт Фидаров.

"Трамвайное движение возобновлено по проспекту Мира. Это стало возможно благодаря тому, что завершаются ремонтные работы по обновлению трамвайных путей и асфальта на улицах Ч. Баева и Г. Баева", - сказал Фидаров, передает ТАСС.

Трамвайное полотно здесь было сильно изношено, что вызывало частые сходы вагонов с рельсов и подвергало опасности здоровье и жизнь пассажиров.

До конца года будет городскими властями будет приобретено 30 новых трамваев, что позволит полностью обновить трамвайный парк города, - сообщили в пресс-службе администрации местного самоуправления Владикавказа. 

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