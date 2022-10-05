Выяснилось, что отели чаще всего разочаровывают россиян

5 окт. 10:48

Самой главной проблемой при заселении в отель является «разочарование от увиденного», выяснил сервис Туту.ру у путешественников.

Аналитики подсчитали, что 33% туристов сталкивались с ситуацией, когда отель в реальности выглядел хуже, чем на картинках. Также путешественники пожаловались на овербукинг, с ним сталкивался почти каждый пятый, в номер не той категории заселяли каждого десятого респондента. Некоторые туристы сообщили, что приезжали по адресу, но не находили на месте отеля.

В опросе приняли участие 1462 человека, из них с проблемами при заселении когда-либо сталкивались 25%.