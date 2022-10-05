Дзюдоисты из Грузии выступят на ЧМ в Ташкенте

5 окт. 10:41

Сборная Грузии по дзюдо будет участвовать в чемпионате мира в Ташкенте, который пройдет с 6-13 октября. Всего участниками соревнований станут 577 спортсменов из 85 стран (311 мужчин и 266 женщин).

Честь страны на первенстве будут отстаивать – Лухум Чхвимиани (60 кг), Важа Маргвелашвили (66 кг), Лаша Шавдатуашвили (73 кг), Тато Григалашвили (81 кг), Лаша Бекаури и Лука Майсурадзе (90 кг), Варлам Липартелиани и Илья Суламанидзе (100 кг), Гурам Тушишвили (+100 кг), Этер Липартелиани (57 кг), София Сомхишвили (+78 кг).