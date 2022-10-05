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Россия может восстановить авиасообщение со странами АСЕАН

Россия может восстановить авиасообщение со странами АСЕАН

Россия прорабатывает вопрос о возобновлении авиасообщения со странами АСЕАН, - заявил директор третьего департамента Азии министерства иностранных дел РФ Николай Ноздрев.

"Сейчас идет проработка вопроса о возобновлении прямого авиасообщения с рядом стран АСЕАН, включая Вьетнам, Индонезию, Мьянму, Таиланд", - поведал дипломат, передает РИА Новости.

Скорейшему достижению соответствующих договоренностей препятствуют санкции, введенные западными странами. "Тем не менее, рассчитываем, что совместно с асеановскими партнерами мы найдем решение, которое позволит тысячам и тысячам граждан наших стран совершать перелеты удобными прямыми рейсами", - добавил Ноздрев.

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