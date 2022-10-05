Патрушев: в Крыму сохраняется высокий уровень террористических угроз

5 окт. 10:18

В Крыму на фоне российской специальной военной операции на Украине наблюдается высокий уровень террористических угроз, - заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"На ряде потенциально опасных объектов отсутствует физическая охрана и технические средства безопасности. Прошу руководителей регионов незамедлительно устранить имеющиеся недостатки. Важность такой работы обусловлена высоким уровнем диверсионно-террористических угроз на фоне проведения специальной военной операции на Украине", - сказал Патрушев в ходе совещания по безопасности в Крыму, передает "Интерфакс".

В республике значительно увеличилось число преступлений, совершенных с использованием оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, поэтому необходимо привести планы по противодействию терроризму в соответствие с уровнем террористических угроз и повысить эффективность исполнения предусмотренных в них мероприятий, - резюмировал Патрушев.

На сегодняшний день в республике приведены в соответствие со Стратегией противодействия экстремизму в РФ до 2025 года госпрограмма и муниципальные программы по гармонизации межнациональных отношений. Кроме того, в Севастополе введена в строй система мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций, добавил секретарь Совбеза.

"Вместе с тем отмечается рост преступности, связанной с экстремизмом. В текущем году количество таких преступлений выросло в три раза", - подчеркнул Патрушев.