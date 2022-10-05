Путин ратифицировал договоры о принятии ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона в состав России

5 окт. 10:05

Президент РФ Владимир Путин подписал четыре закона о ратификации договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Договоры были подписаны в Москве 30 сентября. Границами новых субъектов РФ будут те, что "существовали на день их образования и принятия в РФ". ДНР и ЛНР входят в РФ в границах 2014 года.

ДНР и ЛНР в составе России сохранят статус республик и свои прежние названия, Запорожская и Херсонская области останутся областями.

Интеграция четырех регионов будет проходить в рамках переходного периода до 2026 года. Жители этих регионов признаются гражданами России, у них есть месяц на подачу заявления для отказа от российского гражданства.

До избрания глав новых регионов руководить ими будут временно исполняющие обязанности, которых назначил президент. Денис Пушилин стал врио главы ДНР, Леонид Пасечник - врио главы ЛНР, Евгений Балицкий - врио губернатора Запорожской области, Владимир Сальдо - врио губернатора Херсонской области. Выборы региональных парламентов состоятся в единый день голосования в сентябре 2023 года.