Токаев назвал причину перехода к однократному сроку президентства

5 окт. 9:58

Однократный семилетний срок полномочий главы государства будет препятствовать попыткам монополизации власти в Казахстане, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Закрепление нормы об однократном президентском сроке стало решительным шагом в укреплении подлинных демократических традиций в нашей стране. Эта новелла поставит мощный заслон попыткам монополизации власти и сформирует условия для появления новой волны способных, ответственных политиков", - сказал он в среду в ходе встречи с общественностью Карагандинской области.

По словам главы государства, на базе обновленной конституции будут перезапущены все ключевые политические институты, а также будет сформирована новая открытая и конкурентная экономическая система, работающая на благо всех граждан страны.