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"Газпром" возобновил поставки газа в Италию через Австрию

&quot;Газпром&quot; возобновил поставки газа в Италию через Австрию

Компания "Газпром" совместно с итальянской Eni нашла решение по поставкам в условиях регулятивных изменений в Австрии, случившихся в конце сентября и ставших препятствием для поставок российского газа в Италию по территории Австрии.

"Австрийский оператор сообщил о готовности подтверждать транспортные номинации "Газпром экспорт", что позволяет возобновить поставки российского газа через территорию Австрии", - информирует "Газпром".

Отметим, что в настоящее время ПХГ Италии заполнены газом более чем на 90%.

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