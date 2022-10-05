Эрдоган: Турция готова защитить свои интересы

5 окт. 9:45

XXI век, который человечество ожидало и приближало в качестве периода мира и стабильности, на деле превратился в полосу кризисов и войн, разрушений традиционных устоев, моральных принципов, искажения религиозных учений, - заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем выступлении в конгресс-центре Университета Гаджи Байрама Вели в Анкаре.

Эрдоган подчеркнул, что первое, что приходит на ум при упоминании современной Турции – не только экономика, оборонпром и военная мощь, но и принципиальная позиция по гуманитарным кризисам, стремление к справедливости и активная гуманитарная деятельность.

"Турция – "номер 1" в мире по объемам гуманитарной поддержки (к ВВП). Именно Турция, а не США, или страны Запада! Турция протягивает руку помощи повсюду, где люди нуждаются в поддержке", - сказал глава государства, выразив сожаление в связи с бездействием мирового сообщества на фоне грубых нарушений норм международного права и напомнил о своем призыве к реформированию СБ ООН, передает турецкое информационное агентство ANADOLU.

Одним из таких нарушений турецкий лидер назвалдействия греческих военных, оставляющих мигрантов на смерть посреди Эгейского и Средиземного морей.

"К сожалению мир молчит, предпочитая не видеть трагедию этих людей. При этом премьер Греции просит помощи у США. Против кого? Против Турции! Какой бы шаг не предпринимали в Афинах, Анкара будет делать все необходимое для своих национальных интересов", - заверил президент Турции.