Касым-Жомарт Токаев выдвинут кандидатом в президенты Казахстана

5 окт. 9:35

Национальная волонтерская сеть Казахстана сегодня на собрании в Астане выступила с инициативой о выдвижении действующего главы государства Касым-Жомарта Токаева кандидатом в президенты.

"Мы проводим общее собрание Национальной волонтерской сети, на котором хотим выступить с инициативой выдвижения от лица всех волонтерских организаций, входящих в нашу сеть, в кандидаты президента действующего Главы государства Касым-Жомарта Токаева…. Наш президент поддерживает волонтерское движение, так давайте и мы поддержим нашего президента", - обратилась к участникам собрания председатель сети Вера Ким, - сообщает госагентство "Казинформ".

Присутствующие в зале и подключившиеся через видеосвязь участники поддержали инициативу.

Также предложение выдвинуть кандидатуру действующего главы государства Касым-Жомарта Токаева на пост президента единогласно поддержали делегаты конференции Гражданского альянса Казахстана, который является одним из наиболее крупных республиканских объединений, охватывающий свыше 3 тысяч некоммерческих организаций по всей стране.

Завтра в Астане пройдут съезды трех парламентских партий - "Аманат", "Народная партия Казахстана" и "Ак жол" (Светлый путь), на которых они, как ожидается, выскажут свое мнение касательно предстоящих президентских выборов.

Напомним, внеочередные президентские выборы пройдут в Казахстане 20 ноября. Право выдвижения кандидата в президенты, согласно законодательству, принадлежит зарегистрированным республиканским общественным объединениям, в том числе политическим партиям.