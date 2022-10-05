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Байден запретил менять на доллары российские СДР

Байден запретил менять на доллары российские СДР

Президент США Джо Байден подписал закон, запрещающий Минфину страны предоставлять России и Беларуси доллары взамен имеющихся в их распоряжении средств Международного валютного фонда (МВФ) - специальных прав заимствования (СДР, расчетная единица МВФ)."Президент подписал закон <...>, запрещающий министру финансов осуществлять транзакции, предполагающие обмен специальных прав заимствования, имеющихся в распоряжении России или Беларуси", - сообщает пресс-служба Белого дома.

Данная инициатива была предложена в начале марта. Она также обязывает главу Минфина США вести консультации с другими странами, чтобы те "аналогичным образом отказались от конвертации" СДР России и Беларуси в валюту. Также министр должен дать указание американским представителям в таких международных финансовых учреждениях, как Всемирный банк и МВФ, выступать против "предоставления финансовой помощи Российской Федерации и Беларуси от соответствующего учреждения, кроме как для удовлетворения основных потребностей гражданского населения".

Эта мера будет действовать в течение пяти лет либо будет отменена через 30 дней после того, как президент США подтвердит Конгрессу, что правительства Москва и Минск "прекратили дестабилизирующую деятельность в отношении суверенитета и территориальной целостности Украины".

Прошлым летом Россия получила от МВФ 12,3 млрд СДР, что на тот момент соответствовало $17,5 млрд, средства были направлены в золотовалютные резервы страны. Согласно правилам, их можно обменять на пять валют: доллары, евро, иены, фунты стерлингов и юани. СДР МВФ составляют порядка 3,5-4% от международных резервов России.

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