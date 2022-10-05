СМИ: Эрдоган и Пашинян завтра впервые встретятся в Праге

5 окт. 9:13

Первая очная встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Армении Никола Пашиняна планируется в Праге 6 октября, - пишет турецкая газета Milliyet.

"Завтра в 19:00 по турецкому времени (совпадает с мск) президент Эрдоган проведет двустороннюю встречу с премьер-министром Армении Пашиняном в Праге", - пишет издание.

Это будет первая очная встреча лидеров Турции и Армении с момента возобновления процесса нормализации отношений, ранее о такой возможности заявлял турецкий лидер.