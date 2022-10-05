Баку: Ереван отказывается раскрывать места массовых захоронений азербайджанских военных

5 окт. 9:08

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев сделал публикацию в связи с обнаружением в селе Эдилли Ходжавендского района массового захоронения азербайджанских военных.

"Массовое захоронение замученных и убитых Арменией во время первой войны азербайджанских военных обнаружена в селе Эдилли. Эдилли использовался Арменией как концлагерь для азербайджанских пленных", - рассказал он в соцсетях.

Хикмет Гаджиев напомнил, что по сей день порядка 4 тыс военных и гражданских лиц Азербайджана остаются пропавшими без вести - о их судьбе ничего не известно с начала Карабахской войны в 90-х годах. Вероятнее всего, они были убиты оккупантами во время захвата азербайджанской земли, однако современный Ереван стремится уйти от ответственности за преступления предыдущих режим. "Армения отказывается предоставить места массовых захоронений", - обратил внимание помощник президента Азербайджана.

Об обнаружении захоронения накануне сообщила начальник отделения медицинской криминалистики Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Нурана Гусейнова. Найдены останки 12 военных, перед смертью у них были связаны руки и ноги, уточнила она.