Саудовская Аравия и Россия на встрече ОПЕК+ готовы объявить о снижении добычи нефти

5 окт. 8:53

Саудовская Аравия, Россия и другие нефтепроизводители готовы в среду объявить на встрече ОПЕК + о существенном сокращении добычи, пишет газета Financial Times, ссылаясь на источники.

Издание отмечает, что Саудовская Аравия заинтересована в росте цен на нефть, это позволит "разозлить США и помочь РФ".

Сообщается, что страны еще не согласовали уровень снижения нефтедобычи. Эр-Рияд и Москва "настаивают на сокращении на 1-2 млн баррелей в день или более", пишет газета. Сокращение добычи может быть постепенным, в течение нескольких месяцев.

Сегодня министры стран - участниц ОПЕК+ впервые с марта 2020 года очно соберутся в штаб-квартире ОПЕК в Вене, чтобы принять решение о дальнейшей нефтедобыче.