Туры в Турцию и Египет подешевели вдвое

5 окт. 8:37

Туроператоры предлагают на ближайшие дни горящие путевки в Турцию и Египет по цене вдвое ниже, чем в середине сентября, пишут "Известия".

Неделя вдвоем в пятизвездочном отеле с питанием «все включено» обойдется сейчас в 80–85 тыс рублей, можно найти предложение другой категории и за 52 тыс рублей. Речь идет о вылетах 6–7 октября.

Наличие горящих туров связано с частичной мобилизацией, объявленной в России 21 сентября, считает вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян. "Продажи новых туров сейчас просели на 30%. Люди переживают и пока не стремятся ехать на отдых. В итоге рейсы не заполняются. Условно в неделю в норме мы должны отправлять 300 человек, а мы отправляем 200. Поэтому, чтобы добрать 100 человек, мы снижаем цены", - рассказал он.

"Интурист" сообщает, что спрос на туры с конца сентября упал на 40–50%, это касается, в том числе, и отдыха внутри страны. "Люди не понимают, могут ли сейчас поехать отдыхать. По этой же причине есть и отказы от туров: кто-то уже получил повестку, остальные не понимают, обязаны ли они оставаться в регионе или нет", - объясняет туроператор.