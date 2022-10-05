Дипмиссия Узбекистана появится в Венгрии

5 окт. 8:21

Узбекистан откроет в Венгрии свою дипломатическую миссию, об этом стало известно по итогам переговоров президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и венгерского премьер-министра Виктора Орбана, пишет Podrobno.uz.

Сейчас посольство Узбекистана в Австрии по совместительству представляет интересы республики в Венгрии.

Венгрия рассматривает Узбекистан в качестве важного и долгосрочного партнера, отметил Орбан. В ближайшее время двусторонний товарооборот планируется довести до $500 млн.

На встрече было решено придать новый импульс развитию кооперации в сельскохозяйственной, транспортной, фармацевтической, текстильной, пищевой, электротехнической, водосберегательной и индустриальной сферах.

Мирзиеев и Орбан подписали Совместное заявление о развитии стратегического партнерства между Узбекистаном и Венгрией.

Также Узбекистан и Венгрия подписали еще 15 документов, предусматривающих дальнейшее наращивание отношений, среди них Совместная программа по развитию промышленной кооперации на 2023-2024 годы, План действий по расширению сотрудничества в сфере сельского хозяйства, а также меморандумы о сотрудничестве в различных сферах.