Венгрия избавила от санкций ЕС атомную энергетику и трубопроводную нефть из России

5 окт. 8:07

Венгрия на встрече постпредов стран Евросоюза добилась исключения из антироссийских санкций атомной энергетики и строительства новых энергоблоков на АЭС в городе Пакш, а также добилась, чтобы потолок цен на нефть не касался трубопроводных поставок.

"Нам удалось вывести атомную энергетику из-под санкций, поэтому эти санкции не распространяются и на строительство [новых энергоблоков] АЭС "Пакш". Кроме того, ни одно учреждение, имеющее важное значение для сотрудничества в области ядерных исследований и разработок, не попало в санкционный список", - написал в соцсети глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, венгерское правительство будет "и впредь таким же образом отстаивать национальные интересы" страны.

Также министр сообщил, что на недавней встрече в Брюсселе обсуждались новые санкции против России. "Мы упорно вели переговоры и добились того, чтобы ограничение цен на нефть не распространялось на поставки по трубопроводу (именно таким образом мы покупаем сырую нефть, которая необходима для нашей энергетической безопасности), а в случае чрезвычайной ситуации - и на поставки по морю", - поделился Сийярто.

Газета Politico во вторник писала, что постпреды стран ЕС достигли договоренности по восьмому пакету санкций против России. Финальная версия проекта будет одобрена 5 октября.