Президент Туркменистана посетит Казахстан

5 окт. 7:50

Первый государственный визит президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Казахстан состоится в октябре, стало известно по итогу переговоров глав МИД стран.

Главы внешнеполитических ведомств Туркменистана и Казахстана по видеоконференцсвязи обсудили перспективу дальнейшего развития сотрудничества двух стран, а также оценили реализацию договоренностей, достигнутых по итогам госвизита Касым-Жомарта Токаева в Ашхабад в октябре 2021 года.

Было отмечено, что ожидается участие туркменской делегации в шестом Саммите СВМДА, Совете глав государств СНГ и саммите "Центральная Азия – Россия".

Отметим, что Сердар Бердымухамедов впервые прибудет в Казахстан в статусе президента Туркменистана.