СМИ: Вашингтон убеждает страны ОПЕК+ не сокращать добычу нефти

5 окт. 7:39

США призывают страны ОПЕК+ не сокращать добычу нефти, так как, с их точки зрения, это шаг не отвечает потребностям текущей экономической ситуации, пишет во вторник агентство Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, это происходит на фоне стремления президента Джо Байдена добиться снижения цен на бензин в США.

"Мы не будем комментировать никакие действия ОПЕК, пока ОПЕК их не предпримет", - сказала глава пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Эйдриенн Уотсон. Она добавила, что Вашингтон всегда говорит со всеми производителями и потребителями, в том числе с партнерами из ОПЕК+. "Мы четко говорили, что предложение энергоносителей должно соответствовать спросу, чтобы поддерживать экономический рост и более низкие цены для потребителей во всем мире, и мы продолжим говорить об этом с нашими партнерами", - отметила глава пресс-службы СНБ Белого дома.

Встреча ОПЕК+ состоится 5 октября, будет определен дальнейший план по добыче нефти.

По данным СМИ, альянс рассматривает возможность сокращения добычи нефти до 2 млн б/с. Если такое решение будет принято, то это станет самым значительным сокращением добычи с весны 2020 года.